«Торпедо» предложило контракт нападающему Жафярову

«Торпедо» предложило контракт на следующий сезон нападающему Дамиру Жафярову, который 1 мая станет неограниченно свободным агентом.

Об этом на пресс-конференции заявил генеральный менеджер нижегородцев Максим Гафуров.

По ходу сезона 30-летний Жафяров перешел из «Ак Барса» в «Авангард». За омский клуб в регулярке он провел 25 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков. В Кубке Гагарина-2024 Жафяров сыграл 12 матчей и отметился четырьмя результативными передачами.