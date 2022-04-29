Нападающий Авцин станет игроком «Витязя»

Как стало известно «СЭ», нападающий Александр Авцин подпишет контракт с «Витязем».

Сезон-2021/22 31-летний игрок провел в «Спартаке». В регулярном чемпионате он набрал 4 (1+3) очка в 36 матчах.

Также в КХЛ он прежде выступал за «Адмирал», «Локомотив», «Динамо», «Северсталь» «Нефтехимик» и «Трактор». Всего в лиге на его счету 293 матча и 67 (31+36) набранных очков.