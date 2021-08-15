«Торпедо» победило «Спартак» в контрольном матче
16:12
«Торпедо» переиграло «Спартак» со счетом 5:2 в контрольном матче.
18-летний нападающий нижегородцев Илья Федотов стал автором победного гола. Его брат, 19-летний защитник Максим Федотов сделал две голевые передачи.
Накануне красно-белые уступили «Торпедо» со счетом 1:2.
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