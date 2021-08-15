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«Барыс» забросил 7 шайб в ворота «Сарыарки» на Кубке президента Республики Казахстан

16:29
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«Барыс» победил «Сарыарку» на Кубке президента Республики Казахстан. Команда из Нур-Султана обыграла соперника со счетом 7:3.

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Кубок президента Республики Казахстан

«Барыс» (Нур-Султан) — «Сарыарка» (Караганда) — 7:3 (3:2, 2:1, 2:0)

Голы: Валк — 1 (Алсинг, Михайлис), 4:20 — 1:0. Шалапов — 1 (Каник), 6:40 — 2:0. Фрэттин — 4 (бол., Дитц, Томас), 9:30 — 3:0. Грымзин — 1, 10:48 — 3:1. Голоднюк — 2 (бол., Аноховский, Кулиев), 18:50 — 3:2. Грымзин — 2 (Рахманов), 23:31 — 3:3. Лилья — 1 (бол., Валк, Мартинссон), 33:31 — 4:3. Дитц — 2 (бол., Каник), 39:32 — 5:3. Петухов — 1 (Асетов, Гурков), 49:24 — 6:3. Старченко — 2 (бол., Дитц, Томас), 59:26 — 7:3.

Вратари: Бояркин — Каратаев (Еремеев, 9:30).

Судьи: Букин, Кулаков.

15 августа. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

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Иван Шитик все материалы автора

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