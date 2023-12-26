«Торпедо» по буллитам победило «Спартак», победный бросок реализовал Атанасов

«Торпедо» в серии послематчевых буллитов победило «Спартак» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У нижегородцев гол в основное время забил Михаил Орлов. У «Спартака» в основное время шайбу забросил Илья Ковальчук. 40-летний форвард отметился во втором подряд матче за красно-белых после возвращения в лигу.

В серии послематчевых буллитов победную шайбу забросил Василий Атанасов.

«Торпедо» одержало третью победу подряд. Нижегородцы набрали 57 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.

У «Спартака» прервалась 5-матчевая победная серия. Красно-белые лидирует в таблице «Запада» с 63 очками.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Орлов — 6 (Гончарук, Атанасов), 8:04 — 1:0. Ковальчук — 2 (Локтионов), 16:37 — 1:1.

Победный буллит: Атанасов.

Вратари: Кульбаков — Николаев.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 29 (10+11+7+1) — 32 (11+6+12+3).

Судьи: Наумов, Фатеев.

26 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный.