«Автомобилист» благодаря хет-трику Обидина обыграл минское «Динамо»
«Автомобилист» на выезде победил минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
У екатеринбургской команды хет-трик оформил Андрей Обидин, еще один гол на счету Анатолия Голышева. За минский клуб отличился Вадим Мороз.
«Автомобилист» набрал 53 очка в 45 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице «Востока». «Динамо» находится на восьмой строчке «Запада» с 40 баллами.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы: Голышев — 8 (Романцев, Блэкер), 21:18 — 0:1. Обидин — 8 (Хрипунов, Воробьев), 21:40 — 0:2. Мороз — 9 (бол., Энас, Меркли), 35:02 — 1:2. Обидин — 9, 41:43 — 1:3. Обидин — 10 (п.в., Бывальцев, Макеев), 57:57 — 1:4.
Вратари: Фергюсон (Вельмакин, 29:12, 57:30 — 57:57) — Галкин.
Штраф: 12 — 4.
Броски: 22 (5+7+10) — 24 (4+15+5).
Судьи: Бирин, Гофман.
26 декабря. Минск. «Минск-Арена».
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