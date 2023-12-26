«Лада» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» дома победила «Металлург» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Лада» набрала 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 59 очками лидирует в таблице «Востока».

28 декабря «Магнитка» сыграет на выезде с «Ак Барсом», «Лада» в этот же день примет московское «Динамо».