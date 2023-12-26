«Лада» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ
«Лада» дома победила «Металлург» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:1.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Лада» набрала 55 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 59 очками лидирует в таблице «Востока».
28 декабря «Магнитка» сыграет на выезде с «Ак Барсом», «Лада» в этот же день примет московское «Динамо».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|44
|27
|17
|59
|2
|Авангард
|42
|28
|14
|59
|3
|Сал. Юлаев
|42
|26
|16
|55
|4
|Лада
|45
|23
|22
|55
|5
|Трактор
|44
|24
|20
|53
|6
|Автомобилист
|44
|23
|21
|51
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|45
|20
|25
|48
|9
|Амур
|43
|18
|25
|44
|10
|Нефтехимик
|43
|15
|28
|39
|11
|Адмирал
|41
|13
|28
|35
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|44
|29
|15
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|СКА
|43
|28
|15
|57
|5
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|6
|ЦСКА
|43
|22
|21
|48
|7
|Северсталь
|43
|19
|24
|45
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
Результаты / календарь
5.12
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23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
|26.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|2 : 3 ОТ
|26.12
|18:00
|
Лада – Металлург Мг
|5 : 1
|26.12
|19:00
|
Северсталь – Трактор
|3 : 5
|26.12
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|26.12
|19:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|- : -
|26.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -
|26.12
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|- : -
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