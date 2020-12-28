«Торпедо» одолело рижское «Динамо»

«Торпедо» победило «Динамо» из Риги в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

Нижегородцы идут на седьмом месте в Восточной конференции, а динамовцы замыкают таблицу на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Чехович — 9 (Жафяров), 0:28 — 1:0. Рих. Букартс — 2 (бол., Дзиеркалс, Скарлетт), 1:17 — 1:1. Жафяров — 16 (Уайдмэн, Миле), 17:38 — 2:1. Рих. Букартс — 3 (Зиле, Шваненбергс), 22:46 — 2:2. Марин — 3 (Жафяров, Миле), 56:55 — 3:2.

Вратари: Серебряков — Налимов (58:59).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (17+7+8) — 30 (12+10+8).

Судьи: Соин, Спирин.

28 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».