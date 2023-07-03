«Торпедо» обменяло права на нападающего Дер-Аргучинцева в «Трактор»

Как стало известно «СЭ», «Торпедо» обменяло права на нападающего Семена Дер-Аргучинцева в «Трактор». Взамен нижегородский клуб получит права на нападающего Павла Дорофеева и защитника Никиту Охотюка.

Также в «Торпедо» отправится нападающий 2005 года рождения Кирилл Свищев.

В сезоне-2022/23 Дер-Аргучинцев выступал за фарм-клуб «Торонто» и дебютировал в НХЛ. 22-летний нападающий сыграл лишь в одном матче «Торонто» в НХЛ и не отличился результативными действиями. Также он набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Торонто Марлис» и 3 (2+1) очка в 5 играх плей-офф.