Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:50

«Торпедо» обменяло Кирилла Максимова в «Адмирал»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Адмирал» и «Торпедо» произвели обмен игроками.

Как сообщает пресс-служба нижегородцев, клуб получил права на защитника Даниила Мироманова, а во Владивосток отправился нападающий Кирилл Максимов. Кроме этого, «Адмирал» получит денежную компенсацию.

«Торпедо» подписало с Максимовым двусторонний контракт до конца сезона-2023/24.

24-летний форвард в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ провел в составе «Торпедо» 7 матчей и отметился тремя результативными передачами.

26-летний Мироманов в КХЛ сыгграл 73 матча, набрав 29 (10+19) очков.

Источник: https://t.me/torpedonn/8358
Даниил Мироманов
Кирилл Максимов
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
Теннисистки требуют от WTA гарантированных доходов. Они хотят получать больше мужчин
Ужас в Брюсселе: болельщиков Швеции убили в городе во время футбола
В Москве мать 15 детей стала фигуранткой дела о торговле людьми
Марочко сообщил о ротации ВСУ на краснолиманском направлении
Экс-сотрудник ЦРУ заявил о взятии ВС РФ большого количества пленных ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Форвард СКА Старков: «Адмирал» активно начал, но Плешков — красавец!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 20 13 7 29
2 Ак Барс 18 13 5 27
3 Автомобилист 19 12 7 26
4 Сал. Юлаев 18 11 7 22
5 Лада 20 9 11 22
6 Авангард 17 10 7 22
7 Трактор 19 9 10 20
8 Сибирь 18 7 11 17
9 Амур 17 6 11 17
10 Нефтехимик 18 6 12 16
11 Барыс 19 5 14 16
12 Адмирал 17 5 12 12
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 19 14 5 29
2 Спартак 20 13 7 28
3 Торпедо 19 12 7 25
4 Динамо М 19 12 7 25
5 Сочи 19 11 8 23
6 ЦСКА 19 10 9 21
7 СКА 18 10 8 20
8 Северсталь 17 8 9 18
9 Динамо Мн 17 8 9 18
10 Куньлунь РС 22 6 16 14
11 Витязь 19 4 15 10
Результаты / календарь
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
17.10 17:00
Автомобилист – Металлург Мг
 - : -
17.10 17:00
Трактор – Амур
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости