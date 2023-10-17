«Торпедо» обменяло Кирилла Максимова в «Адмирал»

«Адмирал» и «Торпедо» произвели обмен игроками.

Как сообщает пресс-служба нижегородцев, клуб получил права на защитника Даниила Мироманова, а во Владивосток отправился нападающий Кирилл Максимов. Кроме этого, «Адмирал» получит денежную компенсацию.

«Торпедо» подписало с Максимовым двусторонний контракт до конца сезона-2023/24.

24-летний форвард в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ провел в составе «Торпедо» 7 матчей и отметился тремя результативными передачами.

26-летний Мироманов в КХЛ сыгграл 73 матча, набрав 29 (10+19) очков.