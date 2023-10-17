Форвард СКА Старков: «Адмирал» активно начал, но Плешков — красавец!»

Нападающий СКА Степан Старков поделился эмоциями от победы над «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ (5:0).

«Эмоции — самые лучшие. Вратарь у нас, тьфу-тьфу-тьфу, здорово сыграл. Плеш [Артемий Плешков] — красавец! Команда получше сыграла в обороне. Были ошибки, но не так много, как, например, с минским «Динамо». Возможно, «Адмирал» достаточно активно начал и комбинационно неплохо играл на самом деле. Может, против них сыграло то, что когда долго хорошо играешь, но не получается забить, чуть-чуть проседаешь. И тут мы перехватили инициативу, реализовали свои моменты», — приводит «Спорт День за Днем» слова Старкова.

На данный момент СКА занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков за 18 матчей. 21 октября клуб из Санкт-Петербурга отправится в гости к «Нефтехимику».