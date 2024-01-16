16 января нижегородское «Торпедо» на домашнем льду дворца спорта «Нагорный» примет магнитогорский «Металлург» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Торпедо» — «Металлург» можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало в 18.55.

Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и по подписке всем пользователям онлайн-сервиса Кинопоиск. Следите за ключевыми событиями встречи КХЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Торпедо» под руководством Игоря Ларионова набрало 61 балл, занимая пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» тренера Андрея Разина располагается на первой строчке на «Востоке» с 74 очками. В последний раз команды встречались 7 декабря в Магнитогорске. Тогда Магнитка проиграла нижегородцам со счетом 2:3.

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