16 января «Локомотив» на своем льду в Ярославле примет «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ на территории спортивного комплекса «Арена-2000». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния КХЛ «Локомотив» — «Нефтехимик» можно по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск, а также в прямом эфире на официальном сайте КХЛ. Начало в 18.45 мск.

Ключевые события встречи «Локомотив» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Локомотив» тренера Игоря Никитина располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции с 70 очками после 50 матчей. «Нефтехимик» Олега Леонтьева находится на девятом месте с 51 баллом на Востоке после 52 игр.

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