Хет-трик Летунова принес «Торпедо» победу над «Куньлунем»

«Торпедо» дома обыграло «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Хет-трик за нижегородцев оформил Максим Летунов. Еще по одной шайбе забросили Андрей Белевич и Василий Атаносов.

За «Куньлунь» дублем отметился Девин Броссо.

«Торпедо» с 10 очками занимает первое место в Западной конференции. «Куньлунь» с 8 баллами идет четвертым на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 5:2 (0:1, 0:2, 5:0)

Голы: Броссо — 4 (бол., Меркли, Вуд), 7:17 — 0:1. Броссо — 5 (Вонг, Оттенбрайт), 36:07 — 0:2. Летунов — 2 (бол., Атанасов), 40:31 — 1:2. Белевич — 1 (мен.), 44:25 — 2:2. Атанасов — 5 (Ураков), 54:59 — 3:2. Летунов — 3 (Коваленко, Артамонов), 57:01 — 4:2. Летунов — 4 (бол., Коваленко, Конюшков), 58:19 — 5:2.

Вратари: Гуска — Джурасик.

Штраф: 12 — 24.

Броски: 50 (13+11+26) — 17 (6+7+4).

Судьи: Кулаков, Светилов.

14 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.