Хет-трик Летунова принес «Торпедо» победу над «Куньлунем»
«Торпедо» дома обыграло «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.
Хет-трик за нижегородцев оформил Максим Летунов. Еще по одной шайбе забросили Андрей Белевич и Василий Атаносов.
За «Куньлунь» дублем отметился Девин Броссо.
«Торпедо» с 10 очками занимает первое место в Западной конференции. «Куньлунь» с 8 баллами идет четвертым на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 5:2 (0:1, 0:2, 5:0)
Голы: Броссо — 4 (бол., Меркли, Вуд), 7:17 — 0:1. Броссо — 5 (Вонг, Оттенбрайт), 36:07 — 0:2. Летунов — 2 (бол., Атанасов), 40:31 — 1:2. Белевич — 1 (мен.), 44:25 — 2:2. Атанасов — 5 (Ураков), 54:59 — 3:2. Летунов — 3 (Коваленко, Артамонов), 57:01 — 4:2. Летунов — 4 (бол., Коваленко, Конюшков), 58:19 — 5:2.
Вратари: Гуска — Джурасик.
Штраф: 12 — 24.
Броски: 50 (13+11+26) — 17 (6+7+4).
Судьи: Кулаков, Светилов.
14 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
|Западная конференция
|И
|В
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|1
|Торпедо
|5
|5
|0
|10
|2
|Спартак
|6
|4
|2
|8
|3
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|4
|Куньлунь РС
|7
|4
|3
|8
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|6
|1
|5
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
|Автомобилист
|6
|4
|2
|9
|3
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|4
|Авангард
|5
|4
|1
|8
|5
|Трактор
|6
|3
|3
|7
|6
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|7
|Амур
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|10
|Адмирал
|5
|1
|4
|4
|11
|Нефтехимик
|5
|1
|4
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|3 : 2 ОТ
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|4 : 2
|14.09
|19:00
|
Витязь – Спартак
|1 : 4
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|5 : 2