Гол японца Сато помог «Торпедо» победить минское «Динамо»

«Торпедо» на своем льду победило минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

Один из голов нижегородцев забил нападающий Ю Сато. Он стал первым представителем Японии, который отличился в матче КХЛ.

Также за «Торпедо» забивали нападающие Андрей Белевич, Николай Коваленко и Кирилл Воронин, а также защитник Марк Марин.

За «зубров» отличились форварды Игорь Мартынов и Павел Варфоломеев.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо Мн» (Минск) — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Белевич — 1 (Венгрыжановский, Воронин), 5:18 — 1:0. Мартынов — 1 (Варфоломеев, Колосов), 8:46 — 1:1. Сато — 1 (Атанасов, Марин), 28:00 — 2:1. Варфоломеев — 4 (Пинчук, Емелин), 34:48 — 2:2. Коваленко — 4 (бол., Гончарук, Кручинин), 45:51 — 3:2. Воронин — 3 (п.в.), 57:11 — 4:2. Марин — 5 (п.в.), 58:33 — 5:2.

Вратари: Кульбаков — Колосов (57:04).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 42 (15+15+12) — 19 (5+10+4).

Судьи: Раводин, Раминг.

9 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.