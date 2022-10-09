Гол японца Сато помог «Торпедо» победить минское «Динамо»
«Торпедо» на своем льду победило минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.
Один из голов нижегородцев забил нападающий Ю Сато. Он стал первым представителем Японии, который отличился в матче КХЛ.
Также за «Торпедо» забивали нападающие Андрей Белевич, Николай Коваленко и Кирилл Воронин, а также защитник Марк Марин.
За «зубров» отличились форварды Игорь Мартынов и Павел Варфоломеев.
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо Мн» (Минск) — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Голы: Белевич — 1 (Венгрыжановский, Воронин), 5:18 — 1:0. Мартынов — 1 (Варфоломеев, Колосов), 8:46 — 1:1. Сато — 1 (Атанасов, Марин), 28:00 — 2:1. Варфоломеев — 4 (Пинчук, Емелин), 34:48 — 2:2. Коваленко — 4 (бол., Гончарук, Кручинин), 45:51 — 3:2. Воронин — 3 (п.в.), 57:11 — 4:2. Марин — 5 (п.в.), 58:33 — 5:2.
Вратари: Кульбаков — Колосов (57:04).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 42 (15+15+12) — 19 (5+10+4).
Судьи: Раводин, Раминг.
9 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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