«Северсталь» по буллитам переиграла «Трактор»
«Северсталь» принимала «Трактор» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время матча закончилось со счетом 3:3.
Голами в составе хозяев отличились нападающий Александр Суворов, а также защитники Михаил Тихонов и Павел Денисов.
У «Трактора» голы на счету защитника Сергея Телегина и Ильи Карпухина, а также нападающего Антона Бурдасова.
Исход матча решался в серии буллитов, где точнее были игроки «Северстали».
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«Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Суворов — 5 (бол., Иванцов), 4:45 — 1:0. Телегин — 2 (Тертышный, Ткачев), 8:00 — 1:1. Карпухин — 2 (Стась), 15:39 — 1:2. Тихонов — 1 (Колмыков), 19:08 — 2:2. Денисов — 1, 26:15 — 3:2. Бурдасов — 7 (Калинин, Бывальцев), 28:02 — 3:3.
Победный буллит: Вовченко.
Вратари: Подъяпольский — Проскуряков.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 30 (18+4+7+1) — 27 (8+13+5+1).
Судьи: Гофман, Лаврентьев.
9 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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