«Торпедо» и ЦСКА встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Нижнем Новгороде 24 февраля и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Видео лучших моментов матча «Торпедо» — ЦСКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

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