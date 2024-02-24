«Лада» одержала победу над «Барысом»
«Лада» на выезде победила «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
За тольяттинскую команду голы забили Артем Бородкин, Карим Вафин, Сергей Шумаков, на счету которого также две результативные передачи, и Алексей Волгин. У клуба из Астаны автором единственной заброшенной шайбы стал Понтус Оберг.
«Лада» набрала 76 очков за 67 матчей и располагается на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. У «Барыса» 48 очков и последняя строчка. Команда потерпела четвертое поражение подряд и 15-е в последних 16 играх.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Лада» (Тольятти) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы: Бородкин — 1 (Михайлов, Шумаков), 20:52 — 0:1. Вафин — 1 (Романов), 23:51 — 0:2. Оберг — 17 (мен., Апальков), 26:23 — 1:2. Шумаков — 15 (М. Березин, Куликов), 54:17 — 1:3. Волгин — 3 (Шумаков), 56:38 — 1:4.
Вратари: Шутов — Подъяпольский.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 34 (9+16+9) — 22 (3+8+11).
Судьи: Бондарь, Овчинников.
24 февраля. Астана. Барыс-Арена.
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