Шайба Галузина принесла «Витязю» победу над «Ладой» в овертайме

«Лада» в гостях обыграла «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0.

Единственную шайбу в овертайме забросил нападающий гостей Владимир Галузин.

«Витязь» с 5 очками продолжает занимать последнее место в Западной конференции КХЛ. «Лада» с 15 очками идет на втором месте на «Востоке».

В следующем матча «Лада» в гостях сыграет с минским «Динамо». Игра пройдет 30 сентября. «Витязь» 2 октября на выезде встретится с ЦСКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Лада» (Тольятти) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Галузин — 2 (Рой, Яремчук), 60:29 — 1:0.

Вратари: Шикин — Подъяпольский.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (11+9+14+1) — 34 (13+10+11+0).

Судьи: Ромасько, Светилов.

28 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.