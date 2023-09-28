Шайба Галузина принесла «Витязю» победу над «Ладой» в овертайме
«Лада» в гостях обыграла «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0.
Единственную шайбу в овертайме забросил нападающий гостей Владимир Галузин.
«Витязь» с 5 очками продолжает занимать последнее место в Западной конференции КХЛ. «Лада» с 15 очками идет на втором месте на «Востоке».
В следующем матча «Лада» в гостях сыграет с минским «Динамо». Игра пройдет 30 сентября. «Витязь» 2 октября на выезде встретится с ЦСКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Лада» (Тольятти) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Галузин — 2 (Рой, Яремчук), 60:29 — 1:0.
Вратари: Шикин — Подъяпольский.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 35 (11+9+14+1) — 34 (13+10+11+0).
Судьи: Ромасько, Светилов.
28 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|7
|5
|17
|2
|Лада
|12
|6
|6
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Автомобилист
|12
|6
|6
|14
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Сал. Юлаев
|10
|6
|4
|12
|7
|Трактор
|12
|5
|7
|12
|8
|Авангард
|9
|5
|4
|11
|9
|Барыс
|11
|3
|8
|10
|10
|Амур
|10
|3
|7
|9
|11
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|11
|9
|2
|19
|2
|Локомотив
|11
|8
|3
|16
|3
|Динамо М
|11
|8
|3
|16
|4
|Сочи
|10
|7
|3
|14
|5
|Спартак
|11
|6
|5
|13
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|12
|6
|6
|12
|8
|Северсталь
|9
|5
|4
|11
|9
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|10
|ЦСКА
|11
|4
|7
|9
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
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30.09
1.10
2.10
3.10
|28.09
|16:30
|
Барыс – Адмирал
|2 : 3 Б
|28.09
|19:00
|
Торпедо – Ак Барс
|2 : 1 ОТ
|28.09
|19:00
|
Витязь – Лада
|1 : 0 ОТ
|28.09
|19:00
|
Северсталь – Спартак
|3 : 5
|28.09
|19:30
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
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