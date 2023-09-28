КХЛ, 28 сентября: «Торпедо» — «Ак Барс», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи

Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

16.30 (мск). «Барыс» — «Адмирал»

19.00. «Витязь» — «Лада»

19.00. «Северсталь» — «Спартак»

19.00. «Торпедо» — «Ак Барс»

19.30. ЦСКА — «Сочи»

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Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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«Сочи» выиграл шесть последних матчей в КХЛ, а ЦСКА уступил в трех из четырех. Получится ли у южан нанести фавориту еще одно поражение? В букмекерской компании ФОНБЕТ на успех гостей в основное время можно поставить с высоким коэффициентом 5.60, что приблизительно 14% вероятности исхода. Триумф армейцев доступен за 1.52 (66%), ничья — за 5.00 (20%).