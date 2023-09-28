КХЛ, 28 сентября: «Торпедо» — «Ак Барс», ЦСКА — «Сочи» и другие матчи
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
16.30 (мск). «Барыс» — «Адмирал»
19.00. «Витязь» — «Лада»
19.00. «Северсталь» — «Спартак»
19.00. «Торпедо» — «Ак Барс»
19.30. ЦСКА — «Сочи»
Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
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«Сочи» выиграл шесть последних матчей в КХЛ, а ЦСКА уступил в трех из четырех. Получится ли у южан нанести фавориту еще одно поражение? В букмекерской компании ФОНБЕТ на успех гостей в основное время можно поставить с высоким коэффициентом 5.60, что приблизительно 14% вероятности исхода. Триумф армейцев доступен за 1.52 (66%), ничья — за 5.00 (20%).
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Результаты / календарь
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3.10
|28.09
|16:30
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Барыс – Адмирал
|- : -
|28.09
|19:00
|
Торпедо – Ак Барс
|- : -
|28.09
|19:00
|
Витязь – Лада
|- : -
|28.09
|19:00
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
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