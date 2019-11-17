Томаш Гика: «Хоккеисты «Трактора» находятся в состоянии прострации»

Нападающий «Трактора» Томаш Гика рассказал о причинах поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:4).

— Сейчас мы находимся в состоянии прострации, — цитирует Гика официальный сайт КХЛ. — Мы хорошо играли, были близки к победе, но совершили две ошибки, которые стоили нам пропущенных голов в конце. Когда играешь с такой командой, как «Автомобилист», нужно понимать, что необходимо играть все 60 минут.

Сегодня на трибуне были мои родители. Всегда приятно, когда за тебя кто-то болеет на арене, но было бы гораздо лучше, если бы я порадовал их победой. Мои родители будут в Челябинске до среды, и, может быть, погуляем по городу и сходим в музей танков.

«Трактор» продлил серию поражений до 4 матчей. В последних 12 встречах челябинцы одержали лишь две победы.

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