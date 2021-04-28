Толчинский стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ-2021

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский стал лучшим бомбардиром розыгрыша плей-офф КХЛ в сезоне-2020/21. Он набрал 20 (6+14) очков в 24 встречах.

Отметим, что именно Толчинский стал автором победной шайбы в решающем матче финальной серии против ЦСКА (1:0, 4-2).

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ сезона-2020/21.

Шалунов в 22 матчах плей-офф забросил 12 шайб.