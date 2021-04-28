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Толчинский стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ-2021

21:21
Сергей Толчинский. Фото ХК «Авангард».
Сергей Толчинский. Фото ХК «Авангард».
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Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский стал лучшим бомбардиром розыгрыша плей-офф КХЛ в сезоне-2020/21. Он набрал 20 (6+14) очков в 24 встречах.

Отметим, что именно Толчинский стал автором победной шайбы в решающем матче финальной серии против ЦСКА (1:0, 4-2).

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ сезона-2020/21.

Шалунов в 22 матчах плей-офф забросил 12 шайб.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры