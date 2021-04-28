Толчинский стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ-2021
21:21
Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский стал лучшим бомбардиром розыгрыша плей-офф КХЛ в сезоне-2020/21. Он набрал 20 (6+14) очков в 24 встречах.
Отметим, что именно Толчинский стал автором победной шайбы в решающем матче финальной серии против ЦСКА (1:0, 4-2).
Нападающий ЦСКА Максим Шалунов стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ сезона-2020/21.
Шалунов в 22 матчах плей-офф забросил 12 шайб.
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