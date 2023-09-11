Толчинский рассказал о конфликтах с тренерами «Авангарда» Хартли и Рябыкиным
Нападающий СКА Сергей Толчинский в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнил напряженные ситуации с главными тренерами омской команды Бобом Хартли и Дмитрием Рябыкиным.
— Одна из ваших проблем — психология. Когда что-то идет не так, то вам не всегда быстро удается преодолевать плохое настроение.
— Бывает у меня такое. В этом году, когда чуть не состоялся обмен, я, наоборот, отпустил ситуацию и дела пошли у меня в гору. Поменялся тренер, писали о конфликте — был он или нет, немного стала другой система игры. К этому надо привыкнуть, ведь до этого три года у нас был другой хоккей. У меня матчей десять было без очков, но потом нагнал, и все нормально стало.
— Вы же чуть не подрались с Дмитрием Рябыкиным. Силы вообще сопоставляете?
— Я думал его в партер перевезти.
— Понятно, что вы не размахивали руками.
— Вы же помните, какая тогда была ситуация. Мы почти всем проигрывали, потерпели поражение дома от «Куньлуня». Эмоции в таком состоянии были у всех — и у хоккеистов, и у тренеров. Начался диалог, пошли вопросы, слово за слово, и, не переходя на личности, на повышенных тонах обсуждали игру. Вот и все.
— По-крупному с тренерами раньше ругались?
— Бывает, что на эмоциях взрываешься и кипишь. Можешь случайно что-то сказать.
— До Рябыкина еще?
— С Хартли, бывало, кричали друг на друга. Он же по-русски не понимает. Орешь на него и орешь. Боб тоже кричит на тебя. Я даже и не помню, из-за чего началось. Может, неправильно в оборону вернулся, не закрыл чужого вратаря или потерял шайбу.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|5
|4
|1
|8
|2
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|3
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|4
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|5
|Динамо
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|9
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|10
|Сочи
|4
|1
|3
|2
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|4
|3
|1
|7
|2
|Автомобилист
|4
|3
|1
|7
|3
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|4
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|7
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Лада
|4
|1
|3
|2
|10
|Амур
|4
|1
|3
|2
|11
|Барыс
|4
|0
|4
|2
|12
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|11.09
|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -
|11.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|- : -
|11.09
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|11.09
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|11.09
|19:30
|
Динамо – Барыс
|- : -