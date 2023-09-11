Толчинский рассказал о конфликтах с тренерами «Авангарда» Хартли и Рябыкиным

Нападающий СКА Сергей Толчинский в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнил напряженные ситуации с главными тренерами омской команды Бобом Хартли и Дмитрием Рябыкиным.

— Одна из ваших проблем — психология. Когда что-то идет не так, то вам не всегда быстро удается преодолевать плохое настроение.

— Бывает у меня такое. В этом году, когда чуть не состоялся обмен, я, наоборот, отпустил ситуацию и дела пошли у меня в гору. Поменялся тренер, писали о конфликте — был он или нет, немного стала другой система игры. К этому надо привыкнуть, ведь до этого три года у нас был другой хоккей. У меня матчей десять было без очков, но потом нагнал, и все нормально стало.

— Вы же чуть не подрались с Дмитрием Рябыкиным. Силы вообще сопоставляете?

— Я думал его в партер перевезти.

— Понятно, что вы не размахивали руками.

— Вы же помните, какая тогда была ситуация. Мы почти всем проигрывали, потерпели поражение дома от «Куньлуня». Эмоции в таком состоянии были у всех — и у хоккеистов, и у тренеров. Начался диалог, пошли вопросы, слово за слово, и, не переходя на личности, на повышенных тонах обсуждали игру. Вот и все.

— По-крупному с тренерами раньше ругались?

— Бывает, что на эмоциях взрываешься и кипишь. Можешь случайно что-то сказать.

— До Рябыкина еще?

— С Хартли, бывало, кричали друг на друга. Он же по-русски не понимает. Орешь на него и орешь. Боб тоже кричит на тебя. Я даже и не помню, из-за чего началось. Может, неправильно в оборону вернулся, не закрыл чужого вратаря или потерял шайбу.