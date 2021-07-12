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Толчинский посадил кота в Кубок Гагарина. Видео

11:10
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Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский посадил своего кота в Кубок Гагарина.

Толчинский перешел из ЦСКА в «Авангард» летом 2020 года. 26-летний воспитанник системы армейского клуба стал автором победной шайбы в шестом матче финальной серии с ЦСКА (4-2) и был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина-2021.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1414491113197604867

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