Толчинский посадил кота в Кубок Гагарина. Видео

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский посадил своего кота в Кубок Гагарина.

Толчинский перешел из ЦСКА в «Авангард» летом 2020 года. 26-летний воспитанник системы армейского клуба стал автором победной шайбы в шестом матче финальной серии с ЦСКА (4-2) и был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина-2021.