Ткачев подписал контракт на два года со СКА

Нападающий Владимир Ткачев подписал двухлетний контракт со СКА, информирует официальный Twitter клуба. Соглашение с 23-летним российским хоккеистом рассчитано до окончания сезона 2020/21.

Отметим, что права на форварда армейцы получили в результате обмена с "Салаватом Юлаевым", отдав за него права на нападающего Никиту Сошникова.

В минувшем сезоне провел за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате, набрал 26 (5+21) очков, в 17 играх плей-офф на счету Ткачева 10 (4+6) баллов.

Ранее сообщалось, что СКА выплатит нападающему около 180 миллионов рублей за два сезона по новому соглашению.

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Напомним, права на Ткачева армейцы получили в результате обмена с «Салаватом Юлаевым», отдав за него права на Никиту Сошникова. Контракт с форвардом подписан на 2 года и будет действовать до окончания сезона 2020/21.



Добро пожаловать! pic.twitter.com/y7VPVGXikH — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 10 июля 2019 г.

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