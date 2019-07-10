11:34 | Хоккей — КХЛ

Ткачев подписал контракт на два года со СКА

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Нападающий Владимир Ткачев подписал двухлетний контракт со СКА, информирует официальный Twitter клуба. Соглашение с 23-летним российским хоккеистом рассчитано до окончания сезона 2020/21.

 
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Отметим, что права на форварда армейцы получили в результате обмена с "Салаватом Юлаевым", отдав за него права на нападающего Никиту Сошникова.

В минувшем сезоне провел за уфимцев 53 матча в регулярном чемпионате, набрал 26 (5+21) очков, в 17 играх плей-офф на счету Ткачева 10 (4+6) баллов.

Ранее сообщалось, что СКА выплатит нападающему около 180 миллионов рублей за два сезона по новому соглашению.

 

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Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/vladimir-tkachiev-vozvrashchaietsia-v-ska/

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