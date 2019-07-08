РБК: Ткачев станет одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Нападающий Владимир Ткачев, который рассматривал возможность продолжения карьеры в НХЛ, подписал контракт на два года со СКА, утверждает "РБК" со ссылкой на источник, близкий к игроку.

По информации СМИ, питерские армейцы выплатят 23-летнему российскому спортсмену около 180 миллионов рублей за два сезона по новому соглашению. В таком случае Ткачев войдет в тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов в КХЛ. Туда также входят: нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин и форвард "Автомобилиста" Найджел Доус.

​В прошедшем сезоне Ткачев провел за "Салават Юлаев" 70 матчей, в которых набрал 36 (9+27) очков при показателе полезности "+5".

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