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Сегодня, 10:13

Козлов: «У «Трактора» сбалансированная команда. Они стали играть в более атакующий хоккей»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился ожиданиями от серии против «Трактора» в плей-офф КХЛ. Встреча команд состоится завтра, 29 февраля. Начало — в 17.00 мск.

— Уже завтра первая игра в плей-офф, очень важная. Готовимся к матчу. У «Трактора» сбалансированная команда, опасные форварды и габаритные защитники, они хорошо двигаются с шайбой. Челябинцы хорошо играют как в атаке, так и в обороне.

— Насколько «Трактор» и его стиль игры поменялся с приходом Алексея Заварухина?

— «Трактор» стал играть в более атакующий хоккей, использовать больше свои сильные стороны, больше контроля шайбы в атаке.

— «Трактор» Заварухина более удобный для вас, чем «Трактор» Гатиятулина?

— Это такая же опасная команда, тем более в плей-офф все будет по-другому.

— В регулярке победили во всех четырех матчах. Придает ли это уверенности?

— Повторюсь, это плей-офф. То, что было в регулярном чемпионате, — уже история.

Виктор Козлов
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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В «Сибири» оценили итоги сезона КХЛ
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
1. Металлург Мг - Амур
0 - 0
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
1. СКА - Торпедо
0 - 0
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
1. Авангард - Лада
0 - 0
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
0 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
1. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
1. Спартак - Северсталь
0 - 0
2. Спартак - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
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29.02 17:00
Сал. Юлаев – Трактор
 - : -
29.02 19:30
Спартак – Северсталь
 - : -
29.02 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
29.02 19:30
Ак Барс – Автомобилист
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