Козлов: «У «Трактора» сбалансированная команда. Они стали играть в более атакующий хоккей»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился ожиданиями от серии против «Трактора» в плей-офф КХЛ. Встреча команд состоится завтра, 29 февраля. Начало — в 17.00 мск.

— Уже завтра первая игра в плей-офф, очень важная. Готовимся к матчу. У «Трактора» сбалансированная команда, опасные форварды и габаритные защитники, они хорошо двигаются с шайбой. Челябинцы хорошо играют как в атаке, так и в обороне.

— Насколько «Трактор» и его стиль игры поменялся с приходом Алексея Заварухина?

— «Трактор» стал играть в более атакующий хоккей, использовать больше свои сильные стороны, больше контроля шайбы в атаке.

— «Трактор» Заварухина более удобный для вас, чем «Трактор» Гатиятулина?

— Это такая же опасная команда, тем более в плей-офф все будет по-другому.

— В регулярке победили во всех четырех матчах. Придает ли это уверенности?

— Повторюсь, это плей-офф. То, что было в регулярном чемпионате, — уже история.