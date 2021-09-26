Тимкин получил дисквалификацию на три матча за удар судьи

Дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги выписал дисквалификацию на три матча нападающему СКА Евгению Тимкину, сообщает сайт лиги.

Форвард случайно ударил по лицу арбитра матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:1 ОТ).

Это произошло в ходе стычки во втором периоде, в результате которой хоккеист по неосторожности разбил нос линейного арбитра Дмитрия Шишло.

Тимкин получил дисциплинарный штраф до конца матча.