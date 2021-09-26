Тимкин получил дисквалификацию на три матча за удар судьи
16:40
Дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги выписал дисквалификацию на три матча нападающему СКА Евгению Тимкину, сообщает сайт лиги.
Форвард случайно ударил по лицу арбитра матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:1 ОТ).
Это произошло в ходе стычки во втором периоде, в результате которой хоккеист по неосторожности разбил нос линейного арбитра Дмитрия Шишло.
Тимкин получил дисциплинарный штраф до конца матча.
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