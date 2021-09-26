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Тимкин получил дисквалификацию на три матча за удар судьи

16:40
Евгений Тимкин. Фото photo.khl.ru
Евгений Тимкин. Фото photo.khl.ru
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Дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги выписал дисквалификацию на три матча нападающему СКА Евгению Тимкину, сообщает сайт лиги.

Форвард случайно ударил по лицу арбитра матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:1 ОТ).

Это произошло в ходе стычки во втором периоде, в результате которой хоккеист по неосторожности разбил нос линейного арбитра Дмитрия Шишло.

Тимкин получил дисциплинарный штраф до конца матча.

Дополнительная информация:

khl.ru/news/2021/09/26/490099.html

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Иван Шитик все материалы автора

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