Виртанен дебютирует за «Спартак» в матче против «Ак Барса»

Новичок «Спартака» Джейк Виртанен дебютирует в составе красно-белых. Он попал в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

Виртанен долен сыграть в первой тройке вместе с Сергеем Широковым и Йори Лехтеря.

? Наш состав на матч против «Ак Барса»! pic.twitter.com/tBWlAeKrZr — Spartak Moscow (@spartak_hc) September 26, 2021

А вот форврад Эмиль Петтерссон пропускает эту встречу.

У «Ак Барса» после болезни вернулся в строй нападающий Джордан Уил.