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Виртанен дебютирует за «Спартак» в матче против «Ак Барса»

16:08
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Новичок «Спартака» Джейк Виртанен дебютирует в составе красно-белых. Он попал в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

Виртанен долен сыграть в первой тройке вместе с Сергеем Широковым и Йори Лехтеря.

А вот форврад Эмиль Петтерссон пропускает эту встречу.

У «Ак Барса» после болезни вернулся в строй нападающий Джордан Уил.

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Иван Шитик все материалы автора

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