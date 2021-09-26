Виртанен дебютирует за «Спартак» в матче против «Ак Барса»
16:08
Новичок «Спартака» Джейк Виртанен дебютирует в составе красно-белых. Он попал в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
Виртанен долен сыграть в первой тройке вместе с Сергеем Широковым и Йори Лехтеря.
А вот форврад Эмиль Петтерссон пропускает эту встречу.
У «Ак Барса» после болезни вернулся в строй нападающий Джордан Уил.
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