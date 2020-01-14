Тихомиров заменит Коновалова в Матче звезд КХЛ

Вместо травмированного голкипера «Локомотива» Ильи Коновалова в Матче звезд КХЛ будет участвовать вратарь «Торпедо» Андрей Тихомиров. Об этом сообщает официальный Twitter клуба из Нижнего Новгорода.

Андрей Тихомиров на Матче Звёзд КХЛ 2020 ?

В дивизионе Тарасова наш голкипер выступит вместо вратаря «Локомотива» Ильи Коновалова, получившего повреждение.

Болеем за наших! За Андрея, Чарлза и наш дивизион ? pic.twitter.com/Sz0RATHoBO — HC Torpedo (@torpedonn) January 14, 2020

Ранее железнодорожники поместили Коновалова в список травмированных. Звездный уик-энд пройдет в Москве 18 и 19 января.