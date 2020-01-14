КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Тихомиров заменит Коновалова в Матче звезд КХЛ

20:22
Теги:

Вместо травмированного голкипера «Локомотива» Ильи Коновалова в Матче звезд КХЛ будет участвовать вратарь «Торпедо» Андрей Тихомиров. Об этом сообщает официальный Twitter клуба из Нижнего Новгорода.

Ранее железнодорожники поместили Коновалова в список травмированных. Звездный уик-энд пройдет в Москве 18 и 19 января.

Дополнительная информация

https://twitter.com/torpedonn/status/1217133677601329157

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир