Терещенко заявил, что в России ничего не делается для развития детского хоккея
Трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России Алексей Терещенко рассказал о проблемах в российском детском хоккее.
«Мое мнение, может быть оно жесткое: система подготовки тренеров в России оставляет желать лучшего. Она застряла в прошлом веке. Изучал, что дети в возрасте 12-13 лет, которых я принял в «Динамо», должны уметь и делать. Не только в хоккее, но и в других игровых видах спорта, том же футболе. Это касается и функционального развития, и психологического. Сейчас эти наработки пытаюсь постепенно переложить на практику. Нужно идти поступательно. В России ничего не делается для развития детского хоккея. Ни-че-го. Я могу судить по московским большим школам. Все зациклено на селекции. Появляется более сильный ребенок — другого задвигают, берут из другой школы еще одного сильного паренька — садится на лавку тот, ради которого задвинули предыдущего. Команды играют в два, а то и в одно звено. Дети становятся заложниками этого подхода. Я против этого», — приводит слова Терещенко Sport24.
42-летний Терещенко работает детским тренером в школе родного московского «Динамо».
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