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Сегодня, 13:21

Мичков установил рекорд «Сочи» по количеству бросков в створ за игру

Мария Гусева
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Нападающий «Сочи» Матвей Мичков установил новый клубный рекорд по количеству бросков в створ ворот за игру, сообщает KHL Media.

В матче против «Торпедо» (2:3 ОТ) 18-летний форвард нанес 10 бросков в створ ворот соперника. Это самый высокий показатель среди всех игроков в этой встрече.

Предыдущее достижение принадлежало Михаилу Анисину, Андре Петерссону, Вадиму Щеголькову и Йоанну Овитю, которые наносили по 9 бросков в створ ворот соперников в отдельно взятых матчах.

Рекорд КХЛ в регулярных чемпионатах — 13 бросков в створ. Такой показатель был зафиксирован у Евгения Малкина («Металлург», 2012/2013), Александра Рязанцева («Северсталь», 2012/2013), Андрея Кутейкина («Спартак», 2018/2019) и Даниэля Заара («Торпедо», 2021/2022).

Всего в этом сезоне Мичков набрал 5 (4+1) очков в 9 матчах за «Сочи», в который перешел на правах аренды из СКА.

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
Матвей Мичков
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