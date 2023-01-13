Мичков установил рекорд «Сочи» по количеству бросков в створ за игру
Нападающий «Сочи» Матвей Мичков установил новый клубный рекорд по количеству бросков в створ ворот за игру, сообщает KHL Media.
В матче против «Торпедо» (2:3 ОТ) 18-летний форвард нанес 10 бросков в створ ворот соперника. Это самый высокий показатель среди всех игроков в этой встрече.
Предыдущее достижение принадлежало Михаилу Анисину, Андре Петерссону, Вадиму Щеголькову и Йоанну Овитю, которые наносили по 9 бросков в створ ворот соперников в отдельно взятых матчах.
Рекорд КХЛ в регулярных чемпионатах — 13 бросков в створ. Такой показатель был зафиксирован у Евгения Малкина («Металлург», 2012/2013), Александра Рязанцева («Северсталь», 2012/2013), Андрея Кутейкина («Спартак», 2018/2019) и Даниэля Заара («Торпедо», 2021/2022).
Всего в этом сезоне Мичков набрал 5 (4+1) очков в 9 матчах за «Сочи», в который перешел на правах аренды из СКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|50
|38
|12
|80
|2
|ЦСКА
|49
|32
|17
|69
|3
|Торпедо
|50
|32
|18
|68
|4
|Локомотив
|50
|29
|21
|65
|5
|Динамо М
|49
|28
|21
|64
|6
|Витязь
|49
|23
|26
|54
|7
|Спартак
|50
|22
|28
|51
|8
|Северсталь
|49
|20
|29
|51
|9
|Динамо Мн
|50
|19
|31
|48
|10
|Куньлунь
|50
|17
|33
|39
|11
|Сочи
|49
|5
|44
|19
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|49
|29
|20
|65
|2
|Металлург
|49
|28
|21
|63
|3
|Авангард
|49
|29
|20
|62
|4
|Сибирь
|50
|29
|21
|62
|5
|Сал. Юлаев
|49
|26
|23
|61
|6
|Адмирал
|50
|27
|23
|59
|7
|Ак Барс
|49
|26
|23
|59
|8
|Барыс
|51
|22
|29
|48
|9
|Трактор
|50
|21
|29
|48
|10
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|47
|11
|Амур
|48
|20
|28
|46
|13.01
|19:00
|
Куньлунь – Витязь
|- : -
|13.01
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|- : -
|13.01
|19:10
|
Динамо Мн – Амур
|- : -
|13.01
|19:30
|
СКА – Динамо М
|- : -
|13.01
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -