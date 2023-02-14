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Сегодня, 22:17

Терещенко назвал лучших хоккеистов по итогам текущего сезона КХЛ

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко рассказал, кто, по его мнению, являются лучшими игроками КХЛ в этом сезоне.

«Кто из игроков больше всех впечатлил в этом сезоне? В основном бросаются в глаза хоккеисты «Торпедо»: Алексей Кручинин, «праворукий» защитник Конюшков, которого взяли из Пензы. Также выделю Антона Бурдасова, Максима Шалунова, Илью Сафонова, Дмитрия Воронкова и Александра Радулова. Они все играют на своем уровне, но они так и должны играть, потому что они лидеры», — цитирует Терещенко Legalbet.

Первые матчи раунда плей-офф КХЛ стартуют 1 марта.

Источник: https://legalbet.ru/news/tereshenko-nazval-luchshih-igrokov-po-itogam/
Алексей Терещенко
КХЛ
ХК Ак Барс
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8 Динамо Мн 64 25 39 63
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