Телегин и Пелагея продолжат делить имущество в 2021 году

Процесс раздела имущества между нападающим ЦСКА Иваном Телегиным и известной певицей Пелагеей продолжится в 2021 году. Об этом сообщила представитель хоккеиста Ирина Петрова.

Никулинский районный суд Москвы 9 декабря официально утвердил развод между Телегиным и Пелагеей. О расставании пара объявила еще в конце 2019 года. При этом раздел имущества бывших супругов был выделен в отдельное производство.

«Сегодня как такового заседания не прошло: необходимые ответы на запросы из банков так и не пришли, поэтому обсуждать нечего, — цитирует «РИА Новости» Петрову. — Следующее заседание намечено на 27 января, но и оно, вероятно, будет перенесено в связи с тем, что нужных справок по движению средств на счетах по-прежнему нет».

Певица и хоккеист сборной России поженились летом 2016 года, у них родилась дочка Таисия. После развода Телегин подписал обязательство перечислять 25 процентов от своего дохода бывшей семье. При этом половину от суммы будет получать Пелагея, а еще половина будет начисляться на специальный счет дочери, которым она сможет воспользоваться после совершеннолетия.