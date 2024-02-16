Фритц: «Сыграли хорошо с московским «Динамо», но нужно забивать больше»

Нападающий минского «Динамо» Таннер Фритц прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы хорошо сыграли. Понимали, что московскому «Динамо» не нужно давать много шансов сыграть в большинстве, и нам это удалось. Они хороши в этом компоненте и, к сожалению, забили нам. В остальном же мы сыграли достаточно солидно. Наш голкипер также здорово выглядел. Выезд проходит хорошо. У нас был плотный матч с «Северсталью», в котором нам, к сожалению, не удалось победить. Зато выиграли в последнем матче с «Витязем» и гарантировали себе место в плей-офф, что очень важно. Теперь можем сфокусироваться на нашей игре. Сегодня, повторюсь, сыграли хорошо. Но нужно забивать больше. Начинаем медленно, но зато прогрессируем по ходу встречи. Вратарь соперника сегодня хорошо сыграл», — цитирует «РБ Спорт» Фритца.

Московское «Динамо» выиграло четвертый матч подряд и занимает второе место в Западной конференции (88 очков). Минское «Динамо» располагается на восьмой строчке с 63 баллами.