Фритц: «Сыграли хорошо с московским «Динамо», но нужно забивать больше»
Нападающий минского «Динамо» Таннер Фритц прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Мы хорошо сыграли. Понимали, что московскому «Динамо» не нужно давать много шансов сыграть в большинстве, и нам это удалось. Они хороши в этом компоненте и, к сожалению, забили нам. В остальном же мы сыграли достаточно солидно. Наш голкипер также здорово выглядел. Выезд проходит хорошо. У нас был плотный матч с «Северсталью», в котором нам, к сожалению, не удалось победить. Зато выиграли в последнем матче с «Витязем» и гарантировали себе место в плей-офф, что очень важно. Теперь можем сфокусироваться на нашей игре. Сегодня, повторюсь, сыграли хорошо. Но нужно забивать больше. Начинаем медленно, но зато прогрессируем по ходу встречи. Вратарь соперника сегодня хорошо сыграл», — цитирует «РБ Спорт» Фритца.
Московское «Динамо» выиграло четвертый матч подряд и занимает второе место в Западной конференции (88 очков). Минское «Динамо» располагается на восьмой строчке с 63 баллами.
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