«Тампа» заключила контракт с российским вратарем Мифтаховым
20:27
«Тампа» и голкипер Амир Мифтахов согласовали стандартный контракт новичка. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три года, сообщает официальный сайт клуба.
«Лайтнинг» выбрали россиянина на драфте НХЛ-2020 под общим 186-м номером.
В минувшем сезоне Мифтахов провел 7 матчей в КХЛ за «Ак Барс», одержал 5 побед, пропуская в среднем 2,25 шайбы и отражая 91,7 процента бросков.
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