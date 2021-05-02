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«Тампа» заключила контракт с российским вратарем Мифтаховым

20:27
Амир Мифтахов. Фото ХК «Ак Барс».
Амир Мифтахов. Фото ХК «Ак Барс».
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«Тампа» и голкипер Амир Мифтахов согласовали стандартный контракт новичка. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три года, сообщает официальный сайт клуба.

«Лайтнинг» выбрали россиянина на драфте НХЛ-2020 под общим 186-м номером.

В минувшем сезоне Мифтахов провел 7 матчей в КХЛ за «Ак Барс», одержал 5 побед, пропуская в среднем 2,25 шайбы и отражая 91,7 процента бросков.

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