Агент Чинахова: «Считаю, что воевать с Волковым — это ниже моего достоинства»

Агент нападающего Егора Чинахова Шуми Баабев отреагировал за заявление «Авангарда» касательно отъезда хоккеиста в НХЛ. Россиянин продолжит карьеру в системе «Коламбуса».

«Воевать с нами — я не знаю, пускай воюют. Я это даже войной не назову. Считаю, что воевать с Волковым — это ниже моего достоинства. Никакой войны с Омском я не объявлял.

Да, в марте было сделано предложению — по Грицюку, по Чинахову. По Грицюку все нормально. По Чинахову я сказал: давайте подождем.

Нами было принято такое решение. Почему это так в штыки воспринимается? Готов или не готов — мы сами решим. Человека выбрали в первом раунде драфта, его хотят там видеть, постоянно с ним на связи. Чаще на связи, чем руководство Омска.

Пускай Волков нам ответит, если он с ним встретился хоть раз по контракту, потому что хотел его оставить. Я что-то этого не помню.

Ну что смешить? Я — враг «Авангарда»? Человек, у которого столько игроков из Омска и будет еще больше, который высказывается везде и поддерживает Крылова, Хартли и достижения «Авангарда», а также то, как все хорошо там продвигается», — заявил Бабаев в интервью YouTube-каналу «Хоккей 21 Века».

«Пагубное влияние агента». «Авангард» ответил заявлением на жесткое интервью Бабаева про омский клуб