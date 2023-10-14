Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: «У меня есть претензии к нападающим»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (1:3). Он отметил, что остался недоволен игрой нападающих команды.

«Упорная игра, боевая. В принципе, необязательный гол в раздевалку пропустили за четыре секунды до сирены. Говорили, что соперник очень хорошо, мощно и нагло играет на пятаке, но пропустили все-таки этот момент. Есть у меня большие вопросы, даже претензии к нападающим — уже какую игру больше одного гола мы не забиваем. Реализация моментов, создание голевых моментов, последний пас, последний бросок — все это пока не на высоком уровне. Там, где надо разобраться, мы не разбираемся, где нужно сыграть креативно, интеллектом хоккейным. Во втором периоде игра шла до гола, мы пропустили в меньшинстве после удаления в зоне атаки. Необязательные вещи, за них соперник наказывает. Так нельзя делать», — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.

«Лада» набрала 22 очка за 19 матчей и поднялась на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» с 12 очками после 16 игр замыкает таблицу «Востока». 16 октября клуб из Тольятти на своем льду примет «Нефтехимик». Команда из Владивостока в этот же день на выезде сыграет против СКА.