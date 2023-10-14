Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: «У меня есть претензии к нападающим»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (1:3). Он отметил, что остался недоволен игрой нападающих команды.
«Упорная игра, боевая. В принципе, необязательный гол в раздевалку пропустили за четыре секунды до сирены. Говорили, что соперник очень хорошо, мощно и нагло играет на пятаке, но пропустили все-таки этот момент. Есть у меня большие вопросы, даже претензии к нападающим — уже какую игру больше одного гола мы не забиваем. Реализация моментов, создание голевых моментов, последний пас, последний бросок — все это пока не на высоком уровне. Там, где надо разобраться, мы не разбираемся, где нужно сыграть креативно, интеллектом хоккейным. Во втором периоде игра шла до гола, мы пропустили в меньшинстве после удаления в зоне атаки. Необязательные вещи, за них соперник наказывает. Так нельзя делать», — приводит пресс-служба КХЛ слова Тамбиева.
«Лада» набрала 22 очка за 19 матчей и поднялась на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» с 12 очками после 16 игр замыкает таблицу «Востока». 16 октября клуб из Тольятти на своем льду примет «Нефтехимик». Команда из Владивостока в этот же день на выезде сыграет против СКА.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|19
|12
|7
|27
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|18
|11
|7
|24
|4
|Лада
|19
|9
|10
|22
|5
|Сал. Юлаев
|17
|10
|7
|20
|6
|Авангард
|16
|9
|7
|20
|7
|Трактор
|19
|9
|10
|20
|8
|Сибирь
|17
|7
|10
|17
|9
|Амур
|17
|6
|11
|17
|10
|Барыс
|18
|5
|13
|15
|11
|Нефтехимик
|17
|5
|12
|14
|12
|Адмирал
|16
|5
|11
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|18
|14
|4
|29
|2
|Спартак
|19
|12
|7
|26
|3
|Торпедо
|18
|12
|6
|25
|4
|Сочи
|18
|11
|7
|23
|5
|Динамо М
|18
|11
|7
|23
|6
|ЦСКА
|18
|9
|9
|19
|7
|СКА
|17
|9
|8
|18
|8
|Динамо Мн
|16
|8
|8
|18
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|21
|6
|15
|14
|11
|Витязь
|18
|4
|14
|9
|14.10
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|14.10
|13:00
|
Торпедо – Спартак
|2 : 4
|14.10
|16:00
|
Куньлунь РС – Нефтехимик
|3 : 4 ОТ
|14.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|3 : 1
|14.10
|17:00
|
ЦСКА – Сочи
|2 : 1