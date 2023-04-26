Сушинский: «Хартли — мой друг. Хотел бы, чтобы он вернулся в «Авангард»

Бывший нападающий и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал «СЭ» возможное возвращение Боба Хартли в омский хоккейный клуб.

«Дыма без огня не бывает. Могу сказать, что это шикарный тренер. Хотел бы я, чтобы Хартли вернулся? Да я тут причем? Это мой друг, я бы хотел, чтобы он вернулся в «Авангард»», — сказал Сушинский «СЭ».

62-летний канадец выиграл с омской командой Кубок Гагарина в 2021 году, а после сезона-2021/22 покинул тренерский штаб, оставшись консультантом академии клуба.

В сезоне-2022/23 «Авангард» дошел до финала Восточной конференции, в котором уступил в серии «Ак Барсу» (1-4).