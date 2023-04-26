Сушинский о финале Кубка Гагарина: «Ак Барс» еще точно поборется с ЦСКА»

Бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Ак Барса» над ЦСКА (2:1) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Казанцы уступают армейцам в серии со счетом 2-3.

«Ак Барс» еще точно поборется, а дойдет ли до семи матчей — посмотрим, завтра узнаем. Предчувствия никакого нет, это хоккей», — сказал Сушинский «СЭ».

Шестой матч между командами пройдет 27 апреля в Москве, начало — в 19.30 (мск).