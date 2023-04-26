Нападающий Галузин подписал с «Витязем» контракт на один год

Нападающий Владимир Галузин заключил новый контракт с «Витязем».

Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение рассчитано на один год.

«Очень рад продолжить карьеру в «Витязе». Сезон будет непростым, удержать результат сложнее, чем его добиться. Ну а нам нужно еще и улучшать его по мере возможности», — сказал Галузин.

В сезоне КХЛ-2022/23 34-летний хоккеист сыграл за команду 60 матчей и набрал 25 (11+14) очков.