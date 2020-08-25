Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал об уходе из организации Максима Сушинского и своем заместителе, бывшем обозревателе «СЭ» Игоре Еронко.

— Как вы восприняли резкую реакцию Максима Сушинского в СМИ, который покинул клуб после того, как его пост упразднили?

— Отнесся к этому абсолютно спокойно. Каждый человек имеет право выражать свои эмоции, высказывать то, что он считает для него нужным. Сушинский очень много сделал для клуба и воспринял эту ситуацию как личную обиду. Мне со своей стороны комментировать ее некорректно — я не знаю всех внутренних хитросплетений, так как в клубе совсем недавно. Как только приступил к работе, у меня был ряд вопросов и задач, которые я должен был поступательно каждый день решать. Какие-то комментарии — это какая-то личная обида.

— Вы тоже будете так говорить, когда уйдете из «Авангарда» через какое-то время?

— Никогда не говори никогда (улыбается). Но я менее эмоциональный человек. Внутри иногда огонь горит, а внешне остаюсь спокойным. Не хотелось бы, чтобы когда-либо ценная мне уравновешенная аура вывела на необдуманные вещи. Тем более — высказывания в открытую сферу и людям, с которыми ты делил и горе, и радость. Ко всему нужно относиться как к уроку. Перелистнулась страница, значит, откроется следующая.

— Была резкая оценка, что Игорь Еронко — дилетант в хоккее. Как вам работается с таким человеком?

— Не совсем понимаю, что под словом «дилетант» подразумевается в хоккее. Пропустил конкретно, не разбирал пошагово, что Максим Сушинский имел в виду. Что значит в хоккее дилетант? Да, Еронко не играл. В хоккее непосредственно, может быть, и дилетант. У него другая сильная сторона, где я — дилетант. Мы все дополняем друг друга. В этом и смысл умного менеджмента. Так же, как и создание пятерки: ты не можешь собрать пять креативных игроков — нужно чтобы кто-то рояль носил.

— Еронко хорошо носит рояль?

— Мы посмотрим. Время покажет и оценит и мою работу, и его. Сейчас я могу констатировать, что он пытается интегрироваться и кардинально сменить свое мышление. Совершенно разные вещи, когда ты информацию получаешь, и ее нужно выдавать как журналист. Здесь нужно информацию принимать, обрабатывать и внутри коллектива ее распределять. Игорь очень много работает над IT-платформой, которая поможет нам с развитием молодых ребят. Получаю от него много аналитической информации, которая мне очень помогает. Он в хоккее разбирается — не дилетант. На данном этапе Еронко важная часть нашей команды. (Михаил Зислис)