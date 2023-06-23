Сушинский поделился мнением о форварде Никите Гусеве

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, что думает о форварде Никите Гусеве.

«Безусловно, Гусев — хороший вариант для любого клуба лиги, особенно с учетом пустого рынка игроков. Уверен, он будет востребован в любой команде. Вот только Гусев и Ткачев — это два одноплановых хоккеиста, поэтому клубу нужно определиться с приоритетами. Ведь агент Ткачева и сам игрок уже заявили, что если не уедут в НХЛ, то хотели бы остаться в «Авангарде». И в такой ситуации, Ткачев, конечно, лучший вариант, потому что он играл в команде, неплохо взаимодействовал с Найтом и Буше, хорошо знаком тренерам», — цитирует Сушинского Betonmobile.ru.