Сушинский назвал достоинства главного тренера «Авангарда» Боба Хартли

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский объяснил, в чем достоинства главного тренера омского клуба Боба Хартли.

«По моему мнению, в КХЛ сейчас вообще нет вариантов лучше Хартли. Почему? Скажите, много ли вы видели тренеров, которые приходят во дворец в 6 утра, а уходят глубоким вечером, самыми последними? Поверьте, их единицы. И Хартли именно такой. Иногда мне казалось, что он вообще живет на «Арене Балашиха». Боб просматривал уйму матчей, готовил команду к каждому следующему сопернику. И если бы не он, результаты «Авангарда» в этом сезоне были бы гораздо хуже», — цитирует Сушинского Betonmobile.ru.

По итогам прошлого сезона «Авангард» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Клуб занимает второе место в турнирной таблице КХЛ, набрав 58 очков.