Никита Гусев ответил на вопрос, что за тренер Роман Ротенберг

Ведущий форвард олимпийской сборной России герой Пхенчхана-2018 Никита Гусев дал большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. В нем он, в частности, ответил на вопрос, что за тренер Роман Ротенберг, возглавивший СКА после Нового года.

— Можете рассказать, что собой представляет главный тренер Роман Ротенберг? Всем это интересно, но никто со стороны понять не может.

— Давайте так это и оставим! Чтобы не раскусили! (Смеется.)

4 января 2022 года Роман Ротенберг официально был назначен на пост главного тренера СКА. Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды.

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