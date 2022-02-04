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Сегодня, 20:37

«Авангард» проведет Матч звезд клуба на Красной площади

Екатерина Савостина
Корреспондент

Пресс-служба «Авангарда» сообщила, когда состоится Матч звезд клуба.

Мероприятие пройдет 7 февраля на ГУМ-Катке на Красной площади. Играть будут четыре команды, которые будут названы в честь районов Омска. Участие примут игроки, ветераны и руководство «Авангарда», воспитанники академии и другие известные личности.

«Сбор болельщиков в 12:00, вход свободный, в программе: мастер-шоу, конкурсы и гала-матч в формате 4 на 4», — говорится в сообщении.

Источник: https://www.hawk.ru/news/44411/
Хоккей
ХК Авангард
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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26.02
27.02
22.02 15:30
Сибирь – Адмирал
 - : -
22.02 16:30
Барыс – Авангард
 - : -
22.02 17:00
Металлург – Автомобилист
 - : -
22.02 19:00
Ак Барс – Локомотив
 - : -
22.02 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
22.02 19:00
Северсталь – Сочи
 - : -
22.02 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
22.02 19:30
Динамо М – СКА
 - : -
22.02 19:30
Спартак – Трактор
 - : -
22.02 19:30
ЦСКА – Йокерит
 - : -
22.02 20:30
Динамо Р – Витязь
 - : -
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