«Авангард» проведет Матч звезд клуба на Красной площади

Пресс-служба «Авангарда» сообщила, когда состоится Матч звезд клуба.

Мероприятие пройдет 7 февраля на ГУМ-Катке на Красной площади. Играть будут четыре команды, которые будут названы в честь районов Омска. Участие примут игроки, ветераны и руководство «Авангарда», воспитанники академии и другие известные личности.

«Сбор болельщиков в 12:00, вход свободный, в программе: мастер-шоу, конкурсы и гала-матч в формате 4 на 4», — говорится в сообщении.