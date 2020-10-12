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Стиллман — исполняющий обязанности главного тренера «Магнитки» в матче с ЦСКА

17:30
Фредрик Стиллман. Фото ХК "Адмирал"
Фредрик Стиллман. Фото ХК "Адмирал"
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54-летний шведский специалист Фредрик Стиллман будет исполнять обязанности главного тренера «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Причина отсутствия Ильи Воробьева неизвестна.

В тренерском штабе «Магнитки» Стиллман отвечает за защитников.

Отметим, что главный тренер Илья Воробьев заходил на арену перед матчем, что было видно на телетрансляции. В раздевалке команды его встретил директор клуба Сергей Ласьков. (Михаил Скрыль)

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