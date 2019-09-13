Станислав Галиев: «Спасибо Билялетдинову за все, что он сделал для меня»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев после победы над «Металлургом» (2:1) отметил эмоциональность матча и поблагодарил болельщиков за отличную поддержку.

— Очень долго ждали матча дома, мы соскучились, город соскучился, болельщики тоже, — приводит слова Галиева официальный сайт казанцев. — Спасибо всем болельщикам, кто пришел сегодня, устроили аншлаг. Было очень много эмоций, это нам помогало. Хорошая, интересная игра, тяжелая — мы знаем, что у «Магнитки» непростая ситуация, они боролись, бились. Мы где-то выдержали в конце, забили важный гол в большинстве и довели дело до победы.

— Пропустили в большинстве — достаточно неприятный момент.

— Посмотреть надо повтор, соперник вышел в ноль. Мы были собраны, понимали, что осталась минута, был шанс забить, приложили все усилия. Некрасивый гол такой — поборолись, шайба отскочила к Данису Зарипову, и он уже забил.

— Слеза не упала, когда поздравляли Зинэтулу Билялетдинова?

— Эмоции, конечно, были, зашкаливали, у всех, кто с ним работал. Большое спасибо ему за все, что он сделал для меня, для команды, очень многое дал. Эмоции сегодня были сильные, нельзя было ударить в грязь лицом перед ним. Думаю, все всё понимали.

— Эти эмоции не мешали играть? Тренер сказал, что были ошибки.

— Я думаю, эмоции были, потому что мы так ждали этой первой домашней игры. Прошлый сезон прошел не очень, но мы его забыли. Много ребят новых и в коллективе, и тренерский штаб новый. У нас много эмоций и амбиций в этом году.

— Успели в повторе посмотреть сэйв Рейдеборна?

— Только что увидел.

— И как вам?

— Он в порядке. Дай бог, ему не надо будет нас столько спасать в таких ситуациях, там ошибка была. Но, думаю, сэйв от Сергея Мозякина — это вдвойне приятно.

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