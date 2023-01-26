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Сегодня, 12:52

Стало известно, сколько получают игроки «Куньлуня»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Фото ХК «Куньлунь»

Как стало известно «СЭ», суммарная зарплатная ведомость «Куньлуня» составляет 351 миллион рублей.

Самый дорогой игрок команды — вратарь Джереми Смит, зарабатывающий 35 миллионов рублей в год. 23 миллиона рублей в год получает нападающий Тайлер Вон, 22 — защитник Райан Спроул.

Зарплаты игроков "Куньлуня".

Подробнее — в материале «СЭ»

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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Западная конференция И В П О
1 СКА 56 43 13 90
2 Локомотив 56 33 23 74
3 ЦСКА 54 34 20 74
4 Торпедо 54 34 20 72
5 Динамо М 55 32 23 72
6 Витязь 54 26 28 60
7 Спартак 55 25 30 57
8 Северсталь 55 22 33 56
9 Динамо Мн 55 21 34 54
10 Куньлунь 55 19 36 43
11 Сочи 53 6 47 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 54 31 23 70
2 Сибирь 55 33 22 70
3 Ак Барс 55 30 25 69
4 Металлург 54 30 24 68
5 Авангард 54 31 23 66
6 Сал. Юлаев 55 28 27 65
7 Адмирал 54 27 27 60
8 Амур 54 25 29 56
9 Нефтехимик 55 25 30 54
10 Барыс 57 24 33 54
11 Трактор 55 23 32 54
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31.01
26.01 12:30
Адмирал – Сибирь
 - : -
26.01 19:00
Куньлунь – Динамо Мн
 - : -
26.01 19:30
Спартак – Торпедо
 - : -
26.01 19:30
Сочи – Витязь
 - : -
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