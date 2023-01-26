Стало известно, сколько получают игроки «Куньлуня»

Как стало известно «СЭ», суммарная зарплатная ведомость «Куньлуня» составляет 351 миллион рублей.

Самый дорогой игрок команды — вратарь Джереми Смит, зарабатывающий 35 миллионов рублей в год. 23 миллиона рублей в год получает нападающий Тайлер Вон, 22 — защитник Райан Спроул.

Подробнее — в материале «СЭ»