Главному тренеру «Ак Барса» Билялетдинову противопоказаны перелеты

Главному тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову противопоказаны перелеты. Об этом в эфире «СЭ» сообщил спецкор отдела хоккея Алексей Шевченко.

67-летний специалист был назначен главным тренером «Ак Барса» в конце декабря 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Ак Барс» располагается на 3-й строчке — 69 очков.