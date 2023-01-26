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Сегодня, 12:47

Главному тренеру «Ак Барса» Билялетдинову противопоказаны перелеты

Отдел хоккея «СЭ»
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Зинэтула Билялетдинов.
Фото ХК «Ак Барс»

Главному тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову противопоказаны перелеты. Об этом в эфире «СЭ» сообщил спецкор отдела хоккея Алексей Шевченко.

67-летний специалист был назначен главным тренером «Ак Барса» в конце декабря 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Ак Барс» располагается на 3-й строчке — 69 очков.

ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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